Marbach Alt-Schultes feiert voller Elan den Ehrentag

Herbert Pötzsch stellt auch klar, dass er nicht für immer und ewig seine Ämter ausüben will. „Ich möchte nicht der 80-jährige Vereinsvorsitzende sein. Alles hat seine Zeit. Es gibt Grenzen. Ich werde mich nach und nach von meinen Funktionen lösen“, erklärt er. Das gilt auch für den Kreisrat, für den er nicht mehr kandidieren wird. Im Müßiggang wird Herbert Pötzsch deshalb nicht versinken. So kann er sich vorstellen, mehr Kontakte zur Jugend zu knüpfen und vielleicht in einem Kindergarten etwas vorzulesen. Außerdem feilt der ehemalige Bürgermeister, der von 1997 bis 2013 in Marbach an der Spitze der Verwaltung stand, weiter an seinen Spanisch-Kenntnissen. Nach dem Ende seiner Amtszeit fing er damit an, die Sprache zu büffeln. Dabei musste er aber feststellen, dass es sich nicht mehr so leicht lernt wie früher.

An seinem Englisch muss Herbert Pötzsch indes nicht mehr arbeiten, das beherrscht er aus dem Effeff – und kann so nach wie vor die Kontakte in die amerikanische Partnerstadt Washington in Missouri pflegen. Dazu sind die Pötzschs mit einer Familie aus den Vereinigten Staaten eng befreundet, die sie über einen USA-Austausch der Tochter vor etlichen Jahren kennen gelernt haben. Doch über den großen Teich ist Herbert Pötzsch das letzte Mal vor sechs Jahren geflogen. Momentan juckt es ihn auch viel eher, in die andere Richtung aufzubrechen und eventuell Australien oder Neuseeland zu bereisen. „Aber feste Pläne gibt es da nicht.“

Bedauerlich findet der 70-Jährige, dass er auf den von ihm so geliebten Bergsport verzichten muss. Der Rücken zwickt zu sehr. „Eine Hochtour mit einem 15-Kilogramm-Rucksack geht nicht mehr“, sagt er. Dafür hält er sich mit Fahrradtouren, im Fitnessstudio und Spaziergängen in Form.

Für solche Dinge wird sicher keine Zeit sein, wenn Pötzsch am Samstag in der Stadthalle mit Freunden und Familie nachträglich auf den 70. anstößt. Die meisten der Gäste werden dann einen kurzen Anreiseweg haben, weil sie aus Marbach und Umgebung kommen. Zum 50. Geburtstag sei das noch anders gewesen, erinnert sich der Alt-Schultes. Damals habe die Festgesellschaft zu 90 Prozent aus Pforzheimern bestanden. Diese Zahlen zeigen auch, wie sehr Herbert Pötzsch und seine Frau Christa inzwischen in Marbach verwurzelt sind. „Wir fühlen uns hier wohl, haben einen Freundeskreis aufgebaut“, sagt der Jubilar.