Marbach - Die Marbacher Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr ausgerückt, weil im katholischen Kindergarten Sankt Hildgart in der Güntterstraße möglicherweise ein Brand ausgebrochen war. Doch zum Glück bestätigte sich der Verdacht der Erzieherinnen nicht. Sie hatten aufgrund des Geruchs Alarm geschlagen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stellten sie schnell fest, dass der Rauch aus der Heizung stammte und aufgrund der Inversionswetterlage nach unten gedrückt wurde. Die Lüftungsanlage des Kindergartens sog den Rauch an, sodass es zu dem Geruch kam. Offenbar wurde in der Nähe auch Hackgut verbrannt, sodass der Effekt möglicherweise verstärkt wurde, berichtete der Einsatzleiter vor Ort.