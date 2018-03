Marbach/Affalterbach Gericht attestiert HWA „gewisses Mitverschulden“

Im Jahr 2015 hatte der Schweizer Staatsbürger mit seiner auf Zypern beheimateten Firma UBFS invest zwei Sponsoringverträge mit der HWA AG in Affalterbach über insgesamt 4,3 Millionen Euro abgeschlossen und Werbeleistungen in Anspruch genommen, jedoch nicht die vereinbarten Zahlungen dafür geleistet. Die HWA AG mit Sitz in Affalterbach verantwortet im Auftrag von Mercedes-Benz Motorsport die Deutsche Tourenmeisterschaft DTM. „Sie sind selbst getäuscht worden, das haben das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft wiederholt deutlich gemacht“, wandte sich die Vorsitzende Richterin, Ursula Ziegler-Göller, in der Urteilsbegründung direkt an den Angeklagten, der sichtlich um Fassung rang und nun wenige Tage vor seinem Geburtstag aus dem Gefängnis kommt.