Marbach/Affalterbach Das Warten auf die große Überweisung

Als die erwarteten Millionen auf sich warten ließen, habe der Angeklagte die Beteiligten, darunter auch den Geschäftsführer der im Motorsport tätigen HWA, informiert, so der Zeuge weiter. Außerdem habe sich Urs B. parallel um eine Bankbürgschaft über 2,5 Millionen Euro bemüht, die dank einer buddhistischen Organisation als Geldgeber auch als Scan per E-Mail an einem Freitag kurz vor Mitternacht eingetroffen sei. Diese Bürgschaft war jedoch laut der Deutschen Bank eine Fälschung.

Der zweite Zeuge, der als Unternehmensberater arbeitet, sagte aus, er habe den Kontakt zwischen dem Angeklagten und einem entfernten Bekannten namens Walter P. hergestellt, der „größere Projekte gesucht“ habe, für die ein Businessplan zu erstellen sei. Die Bedingung: Die Projekte müssten zwingend „etwas mit der Realwirtschaft zu tun haben“. Eine Beteiligung an dem Trading-System des Angeklagten sei daher mit dem Geld nicht möglich. Auch der Unternehmensberater gab an, ebenso wie Walter P. bei den Verhandlungen in Parma dabei gewesen zu sein. Die Herren hätten alle seriös gewirkt. Das bereits an die Italiener bezahlte Geld habe Walter P. als Beglaubigungsgebühr für den Vertrag bezeichnet. Er habe dafür Urs. B. ein Darlehen über 20 000 Schweizer Franken gegeben. Das Geld habe er noch nicht wiederbekommen, aber es sei auch kein Zahlungstermin ausgemacht gewesen. „Ich gehe davon aus, dass das Geld kommt“, sagte er.Für den nächsten Verhandlungstermin im Marbacher Amtsgericht soll unter anderem erneut versucht werden, Walter P. zu kontaktieren, was bisher nicht gelungen ist. Außerdem sollen ein Bankmitarbeiter und der HWA-Geschäftsführer aussagen.