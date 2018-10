Marbach Auto und Wohnwagen brennen im Wald aus

Vor Ort stellte sich schließlich noch dazu heraus, dass nicht nur ein Fahrzeug sondern auch ein angehängter Wohnwagen in Vollbrand standen. Die Löscharbeiten gestalteten sich zunächst schwierig, da die Einsatzstelle mehrere Meter von einer Straße entfernt in einem Waldstück lag, erklärt der Marbacher Feuerwehrkommandant Alexander Schroth: "Die großen Fahrzeuge haben es nicht über das unwegsame Gelände geschafft." Kleine Fahrzeuge der Wehren aus Affalterbach und Marbach gelangten aber schließlich bis zur Brandstelle, die in einer Sackgasse auf einem Waldweg lag: "Ich wüsste nur gerne, wie der Wagen dorthin gekommen ist." Da nur einzelne Einsatzfahrzeuge vordringen konnten, mussten die Feuerwehren eine Versorgung mit Wasserschläuchen einrichten, führt Schroth weiter aus: "Die Zusammenarbeit mit Affalterbach hat hervorragend funktioniert." Die Wehr der Nachbargemeinde rückt bei Einsätzen rund um Siegelhausen stets zur Erstversorgung aus.