Marbach Ärger über Überreste der Neujahrsnacht

Bereits um 14 Uhr am darauffolgenden Tag wandelte sich die Freude allerdings in Verärgerung. Der Nebel war inzwischen verschwunden, sodass Siegmar Bührle klare Sicht auf die verschmutzte Aussichtsplattform des Panoramawegs in Marbach hatte. Er postete das Bild auf Facebook mit dem Kommentar: „Sowas hier, das muss doch wirklich nicht sein. Oder?“

Auf Nachfrage erzählt er von herumliegenden, leeren Alkoholflaschen, den Resten von Feuerwerkskörpern und anderem Müll. „Auf dem Denkmal wurde sogar ein Feuer entzündet“, berichtet er.

Die Empörung der Marbacher ist groß: Sechs wütende Bewertungen hinter dem Post von Siegmar Bührle zeigen die Verärgerung der Marbacher über die mutwillige Verschmutzung. Sein Beitrag ermunterte noch weitere Facebooknutzer, ihre Erfahrungen mit anderen Bürgern zu teilen und ihrer Wut Luft zu verschaffen. Michael Raubold, einer der Administratoren der Seite, beschwert sich ganz direkt und schreibt: „ Da hat bei jemandem das Hirn völlig ausgesetzt“. Für große Empörung sorgte zudem die Tatsache, dass noch weitere Plätze in Marbach von Böllerresten übersät waren. Tanja Lutz berichtet etwa von ähnlichen Zuständen in der Steinerstraße, und Jürgen Lengerer entdeckte beim Spaziergang mit seinem Hund jede Menge Müll und Böllerrückstände unterhalb der Schillerhöhe. „Das sind Zustände wie im Krieg“, platzt es verärgert aus ihm heraus. Die Teilnehmer der Marbacher Facebookgruppe sind sich einig: „ Wer feiern will, der muss auch aufräumen können.“

Der Bürgermeister Jan Trost gibt indes Entwarnung: „Dieses Jahr gibt es nicht mehr Beschädigungen als in den Jahren davor, sondern nur das Übliche.“ Auch die Stellen, an denen es zu Verschmutzungen kam, seien bekannt. An dem Denkmal der Aussichtsplattform des Panoramawegs habe man keine Beschädigung festgestellt, sondern nur Schmutz, der durch das Feuer entstand. In Rielingshausen sei an der Bushaltestelle gegenüber der Volksbank ein Mülleimer gesprengt worden. Sofern größere Beschädigungen durch Feuerwerkskörper entstanden seien, werde man diese natürlich richten. Ansonsten werde der Bauhof den Müll in der folgenden Woche entfernen. „Die vernünftigen Leute sollen nicht für die Taten einiger Weniger bestraft werden“, äußert sich der Bürgermeister Jan Trost dazu. Durch den plötzlichen Wintereinbruch sei der Bauhof noch nicht dazu gekommen, den Müll der Silvesternacht zu entfernen. An den vergangenen Tagen hatte der Winterdienst Vorrang, um die Straßen frei zu halten.