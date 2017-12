Marbach „Ach, was für ein schöner Nachmittag!“

Marbach - Immer wieder ist von Mitmenschen das Klagelied zu hören, dass viele Zeitgenossen rücksichtslos und engherzig geworden seien und sich keiner mehr so richtig für den anderen interessiere. Umso schöner ist die Tatsache, dass es Menschen gibt, die fern ihrer eigenen Bedürfnisse, sich jenen Menschen zuwenden, die Hilfe brauchen. Dass dies fremde Leute sind, spielt dabei gar keine Rolle. So auch bei den 18 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich seit Oktober 2015 in der Schillerstadt zusammengefunden haben, um demente Mitbürger zu betreuen. Das tun sie in Kooperation mit der Diakoniestation Marbach und dem Krankenpflegeverein. Dessen Vorsitzendem Werner Hertler war es ein Bedürfnis, Angehörige von Demenzkranken zu entlasten und ein regelmäßiges Angebot zu schaffen, bei dem die Erkrankten in geselliger Runde betreut werden und somit quasi „Urlaub von Daheim“ machen.