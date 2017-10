Marbach Abschlussprüfung souverän gemeistert

Marbach - Ernst wurde es am Samstagvormittag für die 22 Absolventen der Grundausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr Marbach. Eine sechswöchige Zeit voller Lernen, harter Arbeit und des Trainings ging für die frischgebackenen Feuerwehrleute zu Ende. Bei der Abschlussprüfung konnten die Absolventen zeigen, was sie gelernt hatten. Wer diese bestand, hatte des Grundgerüst gebaut, um ein Feuerwehrmann zu sein. Aus insgesamt neun Wehren kamen die Teilnehmer an der Grundausbildung und mussten jeweils am Dienstag und Donnerstagabend, sowie den ganzen Samstag über die Schulbank drücken. Am Ende der sechs Wochen gab es dann einen theoretischen Test, eine Abfrage in Knotenkunde und die große Abschlussübung am Samstag.