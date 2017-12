Marbach Ab sofort gibt es heiße Schokolade aus fairem Handel

Dies konnte Frau Schulz, Marketing-Fachfrau der Firma Naturata, gleich beantworten. Sowohl bei der Sorte „Heiße Schokolade“ als auch beim „Kakao Getränk“ entsprechen die Inhaltsstoffe den Kriterien des „Fair Trade“. Was dies bedeutet, erfuhren die Jugendlichen: Schokolade, die unter fairen Bedingungen produziert wird, gibt beim Verzehr ein doppelt gutes Gefühl. Weiß man doch nun, dass die Kleinbauern beim Anbau auf Bio-Qualität achten und faire Preise für ihre Ware bekommen, was wiederum ihren Familien zugutekommt. So besuchen deren Kinder eher eine Schule, weil es finanziell durch faire Bezahlung möglich ist, und der Nachwuchs nicht durch Kinderarbeit zum lebensnotwendigen Familieneinkommen beitragen muss. Wie kommt nun das Jugend-Kultur-Haus zur Fair-Trade-Schokolade als Getränk?