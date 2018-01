Großbottwar - Schüsse der anderen Art sind in der Silvesternacht in Großbottwar gefallen. Ein 76-Jähriger feuerte gegen 0.30 Uhr in der Straße Im Pfarracker mit einer Luftdruckpistole mit Stahlkugeln und verletzte dabei eine 37-Jährige sowie deren 48-jährigen Lebensgefährten. Beide erlitten leichte Verletzungen.