Marbach 70 Jahre und aktiver denn je

Doch es sah nicht immer so rosig aus beim Kanu-Club. „1993 war der Verein fast in der Auflösung“, berichtet Ralf Clausecker. Doch soweit sollte es nicht kommen – im Gegenteil. Seit 2003 bekommt der Verein immer wieder den Pokal für den aktivsten Verein im Kanuverband Württemberg, seit 2015 ist er aktivster Verein in ganz Baden-Württemberg. Gemessen wird das an den gefahrenen Kilometern und den abgegebenen Fahrtenbüchern. Und diese Zahlen können sich sehen lassen. So waren die Marbacher beispielsweise im Jahr 2017 fast 35 000 Kilometer unterwegs. „Das ist schon eine sehr gute Quote“, betont Ralf Clausecker. Nach dem Auf und Ab in den Zahlen der vergangenen Jahre ist die Mitgliederstärke beim Kanu-Club Marbach inzwischen längst stabil, das Programm aus Kanu-Wandern, Wildwasser-Erlebnissen, Treffen am Bootshaus oder Kindertraining kommt an.