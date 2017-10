Kuala Lumpur - Bei einem Busunglück in Malaysia sind in Malaysia mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere 32 Menschen wurden verletzt, als im Bundesstaat Penang im Nordwesten des Landes zwei Busse und ein Van zusammenstießen. Das berichtet die Regionalzeitung "The Star". Die Mehrzahl der Opfer seien Fabrikarbeiter, die auf dem Weg zur Arbeit waren, heißt es.