MAG Kleinbottwar „Woisch Karle . . .“ mir kommet

Höhepunkt des Tages war natürlich der Besuch der Seitenbacher Erlebniswelt, der mit einem dreigängigen Mittagsmahl eröffnet wurde. Da ein Besuch der Produktion aufgrund strenger hygienischer Auflagen nicht möglich ist, wurde dieser durch mehrere Filme und verbale Erläuterungen ersetzt.

Besonderes interessiert waren die Teilnehmer aus dem Bottwartal natürlich an der Entstehung und Produktion des weltberühmten Werbespots „Woisch Karle“. Auch dieser wurde in der Seitenbacher Erlebniswelt mittels eines Videos gezeigt und ausgiebig erläutert. Natürlich waren auch einige der Gruppe mit einer Einkaufsliste von Zuhause ausgestattet, sodass so manche Tüte mit gesunden Produkten für den Frühstückstisch mit ihrem Besitzer den Verkaufsladen verließ.