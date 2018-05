MAG Großbottwar Bewährtes wird durch neue Angebote ergänzt

Daneben hat MAG auch die Schüler-Lebens-Werkstatt mit einem sogenannten „MAG-Stipendium“ unterstützt. Hierzu konnte Ute Kaufmann einiges berichten. Neben der ständigen Aktualisierung der Homepage, insbesondere auch mit Bildern über alle Aktivitäten, hat MAG auch die Facebook-Einträge intensiviert, was eine sehr gute Resonanz erfahren hat.

Neu in die Vorstandschaft gewählt wurden die Schriftführerin Julia Kraft und der Beisitzer Robin Merkle. Die Vorstandschaft freut sich, dass zwei junge Menschen das Vorstandsteam bereichern und bedankte sich bei Jana Knorr und Rosi Hein-Kindlein für ihr Engagement im vergangenen Jahr mit einem Blumenstrauß.

Zum Abschluss gab Andrea Philippi noch einen Ausblick auf die kommenden Aktivitäten. MAG wird am 26. und 27. Mai an der Leistungsschau in Großbottwar teilnehmen und mit einem sehr attraktiven Gewinnspiel die Bürgerinteressen erkunden. Darüber hinaus wird es nach einigen Jahren wieder ein „Kulinarisches Spectaculum“ in der Kelter in Hof und Lembach geben. Karten für Samstag, 23. Juni, gibt es im Souvenirlädle in Großbottwar.