Ludwigsburg Sektion fühlt sich im Sportpark „pudelwohl“

An zu Beginn „doch ziemliche zähe Verhandlungen“ erinnerte sich auch Wolfgang Reisser. Als Vorsitzender der nach ihm benannten Stiftung und damit Hausherr im Sportzentrum Ost hatte er es sich nicht nehmen lassen, persönlich ein Grußwort an die die über 70 Teilnehmer zu richten. Letztlich habe man immer tragbare Lösungen gefunden und damit eine „Win-Win-Situation“ für beide Seiten geschaffen. Besonders froh sei er, dass die Erfahrung der DAV-Kletterexperten um Jochen Reuter in die Planung des „Griffwerks“ eingegangen sei: „Sonst hätten wir heute gar keinen eigenen Bereich für die immer beliebtere Trendsportart Bouldern.“