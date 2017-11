Ludwigsburg - Ludwigsburg

Wenn die Tage kürzer werden, starten in Ludwigsburg die Bildvorträge des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Von November bis April zeigt der Fahrradclub in seinem Infoladen bei Naturzeit in der Seestraße 11-13 in Ludwigsburg Bildvorträge über Fahrradreisen der ADFC-Aktiven. Alle Interessierten sind eingeladen, sich Anregungen für die kommende Reisesaison zu holen.