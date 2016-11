Ludwigsburg-Oßweil - Zu einem verheerenden Brand eines Wohnmobils ist es am Dienstagabend im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil auf einem Parkplatz im Spottenberger Weg gekommen. Anwohner entdeckten den Brand um 21.15 Uhr. Als die Feuerwehr mit 18 Mann eintraf, stand das Wohnmobil bereits in Flammen. Das Feuer hatte auch schon auf einen daneben stehenden Mercedes der A-Klasse übergriffen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Der Wohnwagen brannte vollständig aus. Es entstand ein Schaden von 40 000 Euro. Die Kriminalpolizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat weitere Ermittlungen in die Wege geleitet.