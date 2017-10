Ludwigsburg Jagdhornbläser auf Zugspitze gefragt

In der Seilbahn auf dem Weg nach unten ertönte dann ein kräftiges Waidmannsheil und Horrido zur Begeisterung einiger internationaler Touristen. An der Talstation gab es zum Mittagessen Tiroler Spezialitäten mit traumhaftem Blick auf die Zugspitze im goldenen Herbst. In Lermoos wurden am Nachmittag die Zimmer im Alpine Hotel Post bezogen. Hier waren die Bläser bereits als Teil des dortigen Abendprogrammes angekündigt.

Auf der illuminierten Hotelterrasse mit Blick auf die Zugspitze präsentierten die Bläser mit Jagdsignalen und konzertanten jagdlichen Stücken einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Repertoire.

Für den zweiten Tag stand eine Fahrt in die rund 40 Kilometer entfernte Sennerei Lehern in Hopferau im Allgäu auf dem Programm, die ausschließlich Heumilch von regionalen Landwirtschaftsbetrieben verarbeitet. Nach dem Mittagessen im dortigen Restaurant Käsealp, erhielten die Bläser bei einer kurzweiligen Führung interessante Einblicke und Informationen über die Käsegewinnung in früheren Zeiten und wie sie heute gehandhabt wird. Zum Abschluss gab es diverse Käsesorten und Heumilch zum Verkosten. Im Hofladen wurde noch der ein oder andere Käse als Mitbringsel erworben.

Wie die Hinfahrt war auch die Heimfahrt staufrei und so landeten alle Bläser vergnügt im Vereinsheim TV Pflugfelden zum gemeinsamen und leckeren Abschlussessen ihres rundum gelungenen Kurztrips. Silke Streicher, stellv. Bläserobfrau des KJV Ludwigsburg