Ludwigsburg-Hoheneck/Turnen Zweiter Wettkampf läuft deutlich besser

Herausragend war dann die Gesamtleistung der Hohenecker Mannschaft am Boden, wo man mit mehr als einem Punkt Vorsprung das beste Ergebnis des Tages einfuhr. Sowohl Joana Lamatsch als auch Mona Ziegler brachten ihre Doppelsalti in den Stand. „Die Bodenfläche war besser als in der Woche zuvor, dadurch konnten sie das einbauen. Und wenn die Doppelsalti bei den beiden klappen, dann haben wir gegenüber der Konkurrenz schon einen großen Vorteil“, weiß Uta Ziegler. Aber auch die Marbacherin Carolin Renz und Valentina Herbst bekamen für ihre Übungen deutlich mehr als zehn Punkte.

Als „ordentlich“ bezeichnet Uta Ziegler die Leistung ihrer Mannschaft beim Sprung, „leider hatte Carolin Renz einen Sturz“. Und auch am Stufenbarren lief es leider nicht ohne Patzer. Hier erwischte es erneut Mona Ziegler, deren Übung das Streichergebnis der Mannschaft wurde und die im Vierkampf dadurch nur auf dem ungewohnten 18. Platz landete. „Insgesamt waren die Wertungen am Barren viel niedriger als beim ersten Wettkampf“, urteilt Uta Ziegler. Ein Blick auf die Tabelle bestätigt dies: Im Schnitt lagen die Teams diesmal drei Punkte schlechter, was kaum allein an der Leistung liegen dürfte.

Die Regionalliga-Mitte macht nun fünf Monate Pause bis zum 21. Oktober. Dann steht für die KSV Hoheneck der Heimwettkampf in der Kugelberghalle auf dem Programm – für den Verein das absolute Saisonhighlight. Bis dahin wird weiter an den Übungen gefeilt und auch auf Einzelwettkämpfen gestartet. So treten Joana Lamatsch und Mona Ziegler im Rahmen des Landesturnfestes vom 29. Mai bis 3. Juni in Weinheim bei den baden-württembergischen Meisterschaften an.