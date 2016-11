Ludwigsburg-Hoheneck - Es sollte ein schöner Saisonabschluss werden. Ganz ohne Druck wollten die Regionalliga-Turnerinnen der KSV Hoheneck vor heimischem Publikum ihr Bestes geben, das Saisonziel Klassenerhalt war bereits sicher. Platz zwei in der Gesamtwertung und damit die Qualifikation für den Aufstiegswettkampf zur 3. Bundesliga waren nur noch theoretisch möglich, erst recht angesichts des krankheitsbedingten Fehlens von Leistungsträgerin Mona Ziegler aus Erdmannhausen. Und dann wurde am Ende aus der Theorie doch eine Tatsache. Die Hoheneckerinnen belegten in der Tageswertung Platz zwei, und da Konkurrent TSG Backnang nur Fünfter wurde, überholten sie diesen auch noch in der Gesamtwertung. Somit geht es am 27. November zum Aufstiegswettkampf nach Singen. „Ich war wie vom Donner gerührt, als ich vom Ergebnis erfahren habe. Und auch die anderen waren völlig von der Rolle“, berichtet Trainerin Uta Ziegler. Für sie und ihre Mannschaft geht die Saison nun unverhofft in die Verlängerung.

Vor rund 300 Zuschauern nutzten ihre Schützlinge die Heimkulisse und die tolle Stimmung in der Halle für eine „super Leistung. Lara Kauderer hat zum Beispiel am Sprung seit langem mal wieder eine Zwölfer-Wertung erhalten, und Joana Lamatsch hat eine Wahnsinns-Bodenübung geturnt“, lobt Ziegler. Die Pleidelsheimerin Lamatsch war am Ende drittbeste Vierkämpferin des gesamten Tages und hatte nur fünf beziehungsweise 15 Hundertstel Rückstand auf die beiden Konkurrentinnen vor ihr. Sehr froh ist Uta Ziegler auch über die gelungene Bodenübung ihrer älteren Tochter Sandrin. Denn vor gut einem Jahr hatte die sich an gleicher Stelle einen Kreuzbandriss zugezogen.

Dass es am Ende tatsächlich zu Platz zwei reichte, „da haben die anderen Mannschaften natürlich mitgeholfen“, räumt Ziegler ein. Mit 169,15 Punkten lag die KSV nur 1,2 Zähler hinter dem KTV Rheinhessen Pfalz und 2,65 Punkte vor der TG Karlsruhe-Söllingen II. Die Wertungen waren insgesamt deutlich niedriger als bei den Wettkämpfen zuvor, obwohl die Bedingungen in Hoheneck die besten der gesamten Saison waren. „Das lag an den Kampfrichtern, die recht niedrig gewertet haben. Sandrin war am Barren deutlich besser als zuletzt in Backnang, die Wertung war aber schlechter. Doch solange sie diese Linie den kompletten Wettkampf durchziehen, ist das in Ordnung“, findet Uta Ziegler, die ein ganz großes Lob auch den Mitgliedern und Eltern der gesamten Turnabteilung der KSV Hoheneck zollt. Die Abteilung verdiene aufgrund der hohen Mietkosten für die Bodenfläche kein Geld mit der Veranstaltung. „Und die Mädchen der zweiten bis vierten Mannschaft können nicht einmal auf dieser Fläche turnen. Trotzdem waren sie alle und auch ihre Eltern das ganze Wochenende dabei und haben geholfen. Das ist schon eine Mordsleistung“, betont sie.