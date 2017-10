Ludwigsburg-Hoheneck/Turnen Heiß auf ein mögliches Aufstiegsfinale dahoam

Doch zunächst einmal gilt es, den ersten von drei regulären Wettkämpfen gut über die Bühne zu bekommen. „Die Mädchen sind alle ganz heiß und fast alle topfit“, sagt Braden. Die einzige Einschränkung gibt es bei Lara Kauderer, die nach einer Knöchelverletzung zunächst nur am Barren turnen kann. Zwei wichtige Stützen der Mannschaft werden wieder die Erdmannhäuserin Mona Ziegler und die Pleidelsheimerin Joana Lamatsch sein, die beide an allen vier Geräten an den Start gehen. Voraussichtlich drei Geräte wird Lara Kauderers Schwester Maren absolvieren, die Marbacherin Carolin Renz ist für die Übungen am Boden und am Sprung vorgesehen.

Mona Zieglers ältere Schwester Sandrin ist fix für den Barren eingeplant und könnte zudem noch einen Einsatz am Sprung bekommen. „Dort ist noch das einzige Fragezeichen, da gibt es drei Kandidatinnen für den letzten noch offenen Platz“, erklärt Sebastian Braden, der hier noch die Trainingsleistungen dieser Woche abwarten möchte. Jeweils ein Gerät sollen Fanni Hansen, die nach einer Verletzungspause wieder im Team zurück ist, Saskia Knoll, Sophia Holoch und Valentina Herbst turnen. Letztere ist die einzige, die erstmals in der Regionalliga antreten darf. „Sie wird am Boden zum Einsatz kommen. Insgesamt können wir ab dieser Saison bis zu zehn Turnerinnen einsetzen, was uns entgegenkommt. Dadurch sind wir etwas flexibler bei der Aufstellung“, erklärt Sebastian Braden eine Regeländerung.