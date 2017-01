Ludwigsburg Falsche Polizisten am Telefon

Ludwigsburg - Wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilt, haben sich über den ganzen Montag verteilt mehrere Anwohner – vor allem aus dem Stadtteil Neckarweihingen – gemeldet, die Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten hatten. Die Anrufer, die sich in allen Fällen als Mitarbeiter der Kriminalpolizei ausgaben, gingen demnach immer nach der gleichen Masche vor: Man habe Einbrecher festgenommen und bei diesen Notizen zu den Angerufenen gefunden. In der Folge erkundigten sich die Unbekannten nach Bargeld und Wertgegenständen im Haus. Die meisten Angerufenen waren aber gut informiert, brachen die Gespräche ab und informierten die Polizei.