Ludwigsburg - Ein brutaler Raubüberfall hat sich in der Nacht auf Dienstag in Ludwigsburg abgespielt. Zwei unbekannte Männer hatten dabei unter einem Vorwand eine Essensbestellung aufgeben. Als ein 43-Jähriger und sein 39 Jahre alter Begleiter gegen 1.20 Uhr in einem Smart das Essen in die Strombergstraße liefern wollten, warten die beiden Unbekannten laut Polizeiangaben bereits an der Straße. Um das Essen aus dem Kofferraum zu holen, stieg der 43-Jährige aus dem Auto. Plötzlich bedrohte einer der Männer ihn mit einer Schusswaffe und raubte ihn aus. Auch das zweite Opfer wurde durch den weiteren Täter mit einer Schusswaffe bedroht, aus dem Auto gezogen und bestohlen. Die Täter erbeuteten Geldbeutel und Handys.

Die Räuber flüchteten im Smart in Richtung Osterholzallee. Auch mithilfe der Fahndung mit einem Polizeihubschrauber konnten sie nicht geschnappt werden. Der Smart wurde auf einem Parkplatz in der Schlieffenstraße sichergestellt.

Bei den Räubern handelt es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren mit kräftiger Statur. Während der eine etwa 1,60 Meter groß ist, ist sein Komplize etwas größer. Sie trugen dunkle Kleidung, haben einen kurzen Vollbart und sprachen Deutsch. Der Wert der Beute ist noch unbekannt, die Ermittlungen dauern an. Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Telefon 07141/189 zu melden.