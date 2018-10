Ludwigsburg „Das Wunder von Mals“ könnte überall sein, wenn . . .

„Ganz Südtirol wird von Monokulturen überrollt und in Pestizidwolken gehüllt! Ganz Südtirol? Nein!“, ist auf einem Plakat zu lesen. Der Film beginnt dort, wo sich die Monokultur der konventionellen Apfelbauern bereits durchgesetzt hat. Südlich von Schlanders, am Fuße der Berge des Nationalparks Stilfserjoch, thront inmitten der Apfelplantagen eine gelb gestrichene Villa mit Zinnen und Türmchen wie eine Festung. Eine Festung ist das „Kräuterschlösschen“, so der Name des Betriebes, in dem seit 1990 Biokräuter angebaut werden, wahrhaftig geworden. Gegen die Pestizidnebel der Nachbarn schützt sich die Familie mit fünf Meter hohen Hecken und 150 000 Euro teuren Folientunnel, um rückstandsfreie Ware in den Verkauf zu bringen, erläutert Inhaber Urban Gluderer. Das Verursacherprinzip scheint als Rechtsgrundlage ausgehebelt, solange das Versprühen der Pestizide nicht verboten ist.