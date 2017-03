Ludwigsburg Autobahn nach Unfall komplett gesperrt

Ludwigsburg – Mit schweren Verletzungen ist heute ein 22-jähriger Sattelzugfahrer ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er in einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 von Heilbronn in Fahrtrichtung Stuttgart verwickelt war. Der Mann war zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Nord auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er gegen 10.40 Uhr auf den Sattelzug eines 51-Jährigen auffuhr. Wie die Polizei mitteilt, kam der Vorausfahrende vermutlich zu weit nach rechts und streifte den Kleinwagen einer Frau, die auf dem Multifunktionsstreifen fuhr. Der Kleinwagen schleuderte daraufhin nach links und prallte gegen einen weiteren Wagen, der in der Folge gegen die Mittelleitplanke gedrückt wurde. Der vorausfahrende Sattelzug bremste daraufhin ab. Auch der 22-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, fuhr jedoch auf den vorausfahrenden Sattelzug auf und zog sich schwere Verletzungen zu.