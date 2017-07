Ludwigsburg 54-Jährige vermisst

Ludwigsburg - Seit Montagmorgen wird die 54-jährige Renata Gocz aus der Mainhardter Straße in Ludwigsburg vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 5.30 Uhr von Angehörigen an ihrer Wohnanschrift gesehen. Gegen 13 Uhr hätte sie einen Termin in Pattonville wahrnehmen sollen, kam dort aber nicht an. Zu welchem Zeitpunkt die Vermisste die Wohnanschrift verlassen hat, ist derzeit nicht bekannt. Sie ist aber vermutlich mit ihrem auffälligen, weißen Damen-City-Bike weggefahren. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei, in die heute auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führten noch nicht zum Erfolg.