Ludw.-Hoheneck/Turnen Als Dritter in den Heimwettkampf

Ludwigsburg-Hoheneck - Nur sechs Tage liegen für die Turnerinnen der KSV Hoheneck zwischen dem ersten Wettkampf in der Regionalliga Südwest und dem Auftritt vor heimischem Publikum am kommenden Samstag um 15.30 Uhr. Bis dahin bangt die Mannschaft noch um die Einsatzfähigkeit von Joana Lamatsch. Die Pleidelsheimerin, beim Saisonauftakt in Gäufelden fleißigste Punktesammlerin ihres Teams, stürzte am Boden, dem letzten Gerät. „Sie hat sich dabei am Knie verletzt. Sie wird am Samstag vermutlich turnen können. Aber es ist halt die Frage, in welchem Umfang“, sagt Trainer Sebastian Braden, der insgesamt einen „durchschnittlichen Wettkampf“ seiner Schützlinge sah. „Aber die Tatsache, dass wir am Ende als Dritter nur 0,7 und 1,05 Punkte Rückstand auf die beiden Teams vor uns hatten, zeigt uns, dass die anderen absolut in Reichweite sind.“