Zur Aufklärung der Tat wurde vom Polizeipräsidium Heilbronn am heutigen Vormittag eine 45-köpfige Sonderkommission „Löwe“ gebildet. Die Ermittler haben ihre Arbeit noch in der Nacht aufgenommen. Die Ermittlungen richten sich derzeit in alle Richtungen. Um die Polizeiarbeit nicht zu gefährden, halten sich die Beamten mit Informationen noch bedeckt.