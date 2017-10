Liederkranz Marbach Die Herrlichkeit der Welt im Harz bewundert

Am zweiten Tag fuhr unser Bus nach Wernigerode. Wir hatten gut gefrühstückt und waren unternehmungslustig. Unsere Gesellschaft teilte sich in zwei Gruppen, eine zur Besichtigung der Stadt und eine für die Fahrt auf den Brocken, mit 1142 Metern der höchste Berg des Harzes. Heinrich Heine war auf seiner „Harzreise“ zu Fuß auf den Berg gewandert. Wir aber nutzten die Schmalspurbahn, „die Größte unter den Kleinen“, wie es in der Werbung heißt. Um 9.40 Uhr dampfte die kleine Lok mächtig los, wir saßen gemütlich in einem reservierten Waggon, geschützt vor dem Regen. Noch vor wenigen Tagen war das Sturmtief „Xavier“ mit 177 Stundenkilometern über den Berg gefegt. Die Fahrt durch dichten Wald, entlang an steilen Hängen mit grauen Felsbrocken übersät, dauerte etwa eineinhalb Stunden.

Auf dem Brocken hat man den beiden berühmtesten Harzreisenden, Johann Wolfgang von Goethe und Heinrich Heine, ein Denkmal gesetzt. Letzterer schrieb angeblich ins Gipfelbuch: „Viele Steine, müde Beine, Aussicht keine, Heinrich Heine“. Bis auf die „müden Beine“ erlebten wir es genauso. Es nieselte und der Wind zerrte an den Schirmen, und so ging unsere Gipfeltour nach wenigen hundert Metern schnurstracks in dem großen, warm beheizten Berggasthof schon zu Ende. Auch wenn wir es uns bei der aktuellen Wetterlage nicht vorstellen konnten, aber berühmt-berüchtigt ist der Brocken für die „Walpurgisnacht“ aus Goethes „Faust“, wo Hexen und Teufel wilde Feste feiern. Hexen, auf Besen reitend, haben wir an dem Tag auch gesehen, allerdings nur in verkleinerter Form und in den Souvenirläden.

Um 12.21 Uhr fuhr unsere Dampflok dann wieder zurück, der Regen hatte aufgehört. Nach zwei Stationen warteten der Bus und die andere Gruppe auf uns. Sie hatten an einer überdachten Stelle einen Mittagstisch für uns „müde Wanderer“ gerichtet. Beim Picknick erfuhren wir, dass Wernigerode, von Hermann Löns als die „bunte Stadt am Harz“ bezeichnet, auch sehr gefallen hat. Zweimal war sie von großen Brandkatastrophen heimgesucht und wieder neu aufgebaut worden.

Wir machten uns auf zu unserer letzten Station, zur Grenze nach Thüringen. Durch bunt gefärbte Laubwälder, jetzt von der Sonne beschienen, erreichten wir das Kyffhäusergebirge. Wo einstmals eine der größten Burgen Deutschlands stand, hatte man von 1891 bis 1896 das „Kaiser-Wilhelm-Denkmal“ errichtet. Über drei Terrassen erhebt sich der Turm und an seinem Sockel befindet sich das Steinrelief Kaiser Friedrichs I. Barbarossa als Blickfang. Gewaltig sitzt er hier, und wer das Gedicht von Friedrich Rückert (1817) kennt, weiß, warum er „zum Schlaf sich hingesetzt“ hat.

An nur zwei Tagen hatten wir also so vieles gesehen, was mancher vielleicht noch nicht kannte und jetzt als Anregung mitgenommen und als Erinnerung behalten hat. Vorbildlich ausgearbeitet und organisiert war die Reise von Eckhard Fischer und seiner Frau Christine, wofür ihnen der Liederkranz wie immer ganz herzlich dankte. Erwähnt werden muss auch der Busfahrer, der uns nicht nur unterwegs kulinarisch versorgt, sondern zu allen Stationen zuverlässig und sicher hingebracht hat. Um 22.30 Uhr, nach insgesamt über 1000 Kilometern Fahrt, lieferte er uns wieder glücklich in Marbach ab.