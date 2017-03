Lichtenbergschule Oberstenfeld Kinder werden zu Schauspielern

In dem Märchen wurden wichtige Sozialkompetenzen, wie beispielsweise die Konfliktlösung, die Streitkultur, das Selbstbild und das Anderssein akzeptieren lernen, auf altersgerechte Weise thematisiert und mit Liedern unterstützt, die schon vorher im Klassenverband eingeübt worden waren. Mit Eifer waren die Kinder dabei, haben sich viele Bewegungen überlegt und selbst beim größten Musikmuffel hat während der tollen musikalischen Einlagen der große Zeh mitgewippt.

Mit seiner ganz besonderen Art schaffte es Frank Ströber, die Kinder über eine ganze Stunde hinweg zu fesseln und mitzureißen, sodass sie gespannt dem Geschehen folgten und der Geschichte aufmerksam lauschten. Durch das mehrfache direkte Ansprechen der großen Gruppe lenkte er als „Waldschrat Frank“ die Aufmerksamkeit immer wieder auf sich.

Der große Gänsehautmoment wurde am Ende des Stückes beschert, als die Kinder sich gegenseitig für ihre Leistungen während des Stückes mit den Zeilen „Niemand ist wie du, du gehörst dazu!“ aus einem der Lieder feierten und damit selbst ihre Aufführung unter tosendem Applaus beendeten. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle also an Frank Ströber, der an diesem Tag sowohl Klein als auch Groß mit seinem Auftritt begeistert und verzaubert hat und auch einen besonders großen Dank an den Förderverein der Lichtenbergschule, der uns bei der Finanzierung des Mitmachmärchens unterstützt hat.