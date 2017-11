Rom - Bei einem neuen Unglück im Mittelmeer sind wieder zahlreiche Migranten ertrunken. Nach einem Schiffbruch gestern sind nach UN-Angaben 26 Leichen geborgen worden. 64 Menschen hätten überlebt. Ob noch mehr Menschen an Bord waren, ist unklar. In den letzten vier Tagen seien mehr als 2560 Migranten bei verschiedenen Einsätzen gerettet worden, meldete die Internationale Organisation für Migration. In den vergangenen Monaten war die Zahl der Migranten, die die gefährliche Flucht über das Mittelmeer nach Europa wagen und nach ihrer Rettung in Italien ankommen, deutlich zurückgegangen.