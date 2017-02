New York - Die Vereinten Nationen haben vor weiterhin schlecht kontrollierten Grenzen und einem Sicherheitsvakuum in Libyen gewarnt, das Terroristen in die Hände spielt. "Die Grenzen des Landes bleiben porös. Terroristen, Menschen- und Waffenschmuggler und kriminelle Banden nutzen das Sicherheitsvakuum weiter aus", sagte der UN-Sondergesandte für Libyen, Martin Kobler, in einer Sitzung des Sicherheitsrats. 2017 müsse das "Jahr der Entscheidungen" bei dem Versuch sein, die politische Ordnung wiederherzustellen. Libyen ist nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi 2011 ins Chaos versunken.