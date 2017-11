Beirut - Libanons Ministerpräsident Saad Hariri ist nach seiner Rücktrittserklärung Anfang des Monats wieder in sein Heimatland zurückgekehrt. Er sei am späten Abend mit einer Maschine aus Kairo in Beirut gelandet, verlautete aus seinem Umfeld. Hariri will heute eine Militärparade zum Unabhängigkeitstag besuchen. Er hatte seinen Rücktritt von Saudi-Arabien aus erklärt. Danach war befürchtet worden, im Libanon könne ein Stellvertreterkonflikt zwischen den rivalisierenden Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran entstehen.