Leonberg/Pleidelsheim A81-Baustelle: Nach Heilbronn wird’s eng

Leonberg/Pleidelsheim – Die Sanierung des Autobahndreiecks Leonberg geht in die letzte Etappe. Sie betrifft den Bereich der A8 von München kommend ab der Rohrbachtalbrücke in der Überleitung zur A81 in Fahrtrichtung Pleidelsheim und Heilbronn bis zum Eingang des Engelbergtunnels.