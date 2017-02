Leichtathletikkreis Ludwigsburg Leichtathleten stellen Weichen für 2017

In ihrem Bericht ging die Kreisvorsitzende dann natürlich auf die herausragenden internationalen Erfolge ein. Henrik Hannemann vom LAZ belegte den 27. Platz über 110 Meter Hürden bei der U20-Weltmeisterschaft. Der für die LG Neckar-Enz startende Felix Franz konnte trotz Verletzungspechs einen 19. Platz über 400 Meter Hürden bei der Europameisterschaft in Amsterdam erreichen. Sein Vereinskollege Felix Hepperle hatte die Möglichkeit, beim Thorpe-Cup in den USA erstmals im Nationaltrikot anzutreten. Außerdem wurde er Deutscher Meister im Mehrkampf. Bei den Frauen stach eindeutig Daniela Daubner (geb. Ferenz) in der vergangenen Saison heraus: Sie reiste sowohl nach Amsterdam zur EM als auch zur Olympiade nach Rio de Janeiro. Zwar war sie beide Male Ersatzläuferin für die vier mal 400-Meter-Staffel, doch die außergewöhnlichen Erfahrungen und Eindrücke wird sie immer mit sich tragen dürfen. Auch Lisa Nippgen (LAZ) durfte internationale Luft schnappen. Sie war mit der vier mal 100-Meter-Staffel bei der U20-WM dabei.

In der vergangenen Saison trug der Leichtathletikkreis acht Kreismeisterschaften, drei Kinderleichtathletik-Veranstaltungen und eine Regionalmeisterschaft an acht verschiedenen Austragungsorten aus. Dies bedeute natürlich immer große Anstrengungen für Kampfrichter und Ausrichter, führte Rose Müller aus. Sie bedankte sich bei allen Helfern. Gleichzeitig rief sie die Vereinsvertreter auf, in den eigenen Reihen über die Ausrichtung von Wettkämpfen zu debattieren und neue Kampfrichter zu akquirieren, um weiterhin attraktive Veranstaltungen bieten zu können. Gerade für Kampfrichter gebe es immer wieder Lehrgänge, sodass Interessenten jederzeit einsteigen könnten. Zudem wies sie darauf hin, dass der Kreisausschuss noch immer auf der Suche nach weiteren Mitgliedern sei. Im Anschluss stimmten die Vereinsvertreter für die Wiederwahl der Ausschussmitglieder. So starten die Leichtathleten also in ein hoffentlich verletzungsfreies, erfolgreiches Wettkampfjahr.