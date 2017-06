Le-Monde-Leser Sieben Mundelsheimer in La Motte-Servolex

Beeindruckend ist auch, dass es in La Motte ein Liederheft gibt, in dem von „Horch, was kommt von draußen rein“ bis zum Tirolerlied viele deutsche Lieder zu finden sind, die von den Franzosen mit fast perfekter deutscher Aussprache und mit großer Begeisterung gesungen werden.

Das französische Lied, das in La Motte eine zentrale Rolle spielt, beschwört den „Schneestern“, die Braut des Hütejungen, der sich in der Ferne als Kaminfeger genügend Geld verdienen musste, um heiraten zu können. Im Refrain heißt es „. . . der Himmel beschützt die Liebenden . . .“. Auch die Mundelsheimer, die ihre Freunde in der Partnerstadt La Motte-Servolex lieben, fühlen sich vom Himmel beschützt, so dass diese Verbindung nicht durch rechts-nationalistische Tendenzen der Abgrenzung und der Isolierung gefährdet werden kann.