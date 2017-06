Lauffen/Mundelsheim Auch die Mundelsheimer Wein-Innovation bringt die WG nach vorn

Und das hat gute Gründe, denn die Weingärtnergenossenschaft (WG) Lauffen „konnte sich auch 2016 erfolgreich am Markt positionieren“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Marian Kopp und seine Kollegen, der Vorstandsvorsitzende Dietrich Rembold sowie der Kellermeister Michael Böhm, untermauerten diese Aussage mit Zahlen. So haben die Lauffener Weingärtner gemeinsam mit ihren Mundelsheimer Kollegen im vergangenen Jahr 7,74 Millionen Flaschen Wein verkauft, das sind 0,5 Prozent mehr als 2015. Der Umsatz stieg auf 24,6 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es mit 23,6 Millionen 4,1 Prozent weniger. Womit man bei den Lauffener Weingärtnern hingegen „nicht wirklich zufrieden“ ist, wie es Marian Kopp ausdrückte, ist das Traubengeld. Aber: „Der Markt hat in den vergangenen zwei Jahren eine Erhöhung nicht zugelassen. Aber wir arbeiten daran, die Wirtschaftlichkeit für die Erzeuger weiter zu erhöhen.“

Das soll unter anderem durch einen Relaunch stattfinden, der derzeit läuft. Die beiden „Männle“ im Logo haben zwar kein neues Gesicht, aber ein moderneres Äußeres bekommen, Schwarz und Gold sind die bestimmenden Farben, nicht mehr Schwarzrieslingrot. Offensichtlich kommt das neue Logo an. „Wir hatten mit einem Akt der Entrüstung gerechnet“, gibt Dietrich Rembold zu. Den habe es nicht gegeben. Wahrscheinlich hätten es die Wenigsten überhaupt gemerkt, fügt er augenzwinkernd hinzu. In den kommenden zwei Jahren soll übrigens auch das Mundelsheimer Logo genau unter die Lupe genommen und erneuert werden.