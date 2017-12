Ludwigsburg - Insgesamt 39 Mitarbeiter, die im Verlauf des Jahres in die Rente, in den Ruhestand oder in Alterszeit gegangen sind oder noch gehen, hat Landrat Rainer Haas am Montagnachmittag verabschiedet. Unter ihnen waren auch einige langjährige Mitarbeiter mit mehr als 40 Dienstjahren sowie Finanzdezernent Albert Walter und mehrere Fachbereichsleiter. Haas dankte den Neu-Pensionären für ihr langjähriges Engagement und ihre stete Treue zur Kreisverwaltung.