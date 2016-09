Marbach-Rielingshausen - Marbach-Rielingshausen

Am frühen Morgen startete die 24-köpfige Reisegruppe bei aufgehender Sonne und erreichte über die Alb ihr erstes Ziel, ein Hofcafé in Dasing, zu einem gemeinsamen Frühstück.

Nächster Programmpunkt war die Besichtigung des Fünf-Sterne-Erlebnisbauernhofs „Esterer Hof“ in Seeon. Dieser bietet neben der Landwirtschaft erstklassige Ferienwohnungen mit mehrfachen Auszeichnungen an. Weiter ging es nach einer Kaffeepause neben einer Klosteranlage am See durch eine schöne Landschaft, vorbei an Salzburg, nach Großarl. Im Superior Wohlfühlhotel „Edelweiß“ gab es die Möglichkeit, sich in einer schönen Badelandschaft zu erholen.

Nach einem ausgiebigen Frühstück brachte uns ein Bummelzug zu einem Bio- Bergbauernhof zur Betriebsbesichtigung. Dort bekam man einen Einblick in die Rinder- und Pferdezucht, die Milch- und Fleischproduktion sowie in eine Brennerei. Anschließend wanderte ein Teil der Reisegruppe durch ein Landschaftsschutzgebiet bis zum Talende. Die anderen konnten beim Talwirt oder im Talmuseum verweilen. Auf der Rückfahrt gab es beim Kösslerhäusel, einem alten Bergknappenhaus, einen Stopp bei Kaffee und Krapfen.

Am nächsten Morgen ging es mit dem Almtaxi auf das Hochplateau zur Unterwandalm. Wer wollte, konnte vom unteren Parkplatz fünf Kilometer (circa 400 Höhenmeter) zur Alm hoch oder zurück wandern. Das Almtaxi brachte alle zum Hotel. Es blieb danach ausreichend Zeit, um die Annehmlichkeiten des Hotels zu genießen.

Am Sonntagmorgen verließen wir unser schönes Hotel und fuhren durch das Berchtesgadener Land zum Königssee. Nach einem kurzen Spaziergang am Ufer ging es mit dem Schiff nach Sankt Bartholomä. Nach einer staufreien Heimfahrt erreichte die Gruppe am Abend wohlbehalten Rielingshausen.

Bedanken möchten wir uns für vier sonnenreiche, gut organisierte Tage beim Reiseservice Vogt aus Schrozberg und bei unserer Reiseleiterin Inge Metzger, die immer sehr besorgt um unser Wohlergehen war. Es war eine sehr harmonische und pünktliche Reisegruppe unterwegs, und wir hoffen, dass auch in Zukunft ein viertägiger Ausflug genügend Teilnehmer findet.