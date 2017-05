Landfrauen Rileingshausen Märchenhafte Stadt als Höhepunkt der Reise

Das Highlight unserer Reise war zweifelsohne unsere Fahrt in die märchenhafte Wasserstadt Venedig. Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir vom Seehafen Chioggia mit dem Schiff durch die Laguna zum Markusplatz. Durch schmale Gässchen und versteckte Winkel erreichten wir die Rialtobrücke. Jeder Teilnehmer nutzte die freie Zeit auf seine Weise. Ein Teil unternahm eine Gondelfahrt, die anderen streiften durch die Stadt und genossen die Atmosphäre am Canal Grande mit seinen prächtigen Palazzi. Von der Dachterrasse eines Kaufhauses hatte man einen herrlichen Blick über die Stadt und ihre Baudenkmäler. Zu Fuß oder mit dem Schiff ging es zum Bahnhof Santa Lucia und mit dem Zug auf die Heimfahrt nach Abano.

Die Heimreise am fünften Tag führte uns noch in die Weltkulturerbe-Stadt Verona. Danach fuhren wir durch Südtirol, vorbei an Bozen, über den Brenner und durch das Allgäu nach Hause. Viele Eindrücke begleiteten uns und wir werden gerne an diese Reise zurückdenken.