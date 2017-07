Landfrauen Rielingshausen Jahresausflug ins Fränkische Seenland

Danach begleitete uns ein einheimischer Reiseleiter auf einer Rundfahrt durch das Seengebiet. Neben dem Großen Brombachsee sorgen noch der Kleine Brombachsee, der Igelsbachsee und der Altmühlsee für uneingeschränktes Freizeitvergnügen. Freizeitanlagen und Badestrände locken Badegäste und Wassersportler ans und aufs Wasser. Wanderer und Radfahrer erkunden das Ufer an gut ausgebauten Rundwegen. Der Altmühlsee, der in das breite Tal der oberen Altmühl eingebettet ist, verbindet Freizeitspaß mit Naturschutz. Die Vogelinsel bei Muhr am See ist eines der wichtigsten Schutzgebiete für Zugvögel in Bayern. Bei einem Spaziergang auf dem Lehrpfad wurden wir über Flora und Fauna informiert und hatten vom Aussichtsturm einen großartigen Überblick über diesen faszinierenden Naturraum.

Im HopfenBierGut in Spalt, einem eindrucksvollen Kornhaus, wurden wir in zwei Gruppen durch das Museum geführt. Dort wurde uns im Panorama-Kino das Hopfenjahr nahegebracht und an einem medialen Biertisch die Bierkultur anderer Länder veranschaulicht. Es gab viele Ausstellungsstücke zu bestaunen, und an einer Aromastation konnte man sich auf die Spalter Biere einstimmen. Natürlich konnten wir die verschiedenen Biere im Anschluss auch verkosten.Der Abschluss unserer Reise fand in unserer heimischen Gemeindehalle statt, wo wir vorzüglich bewirtet wurden. Vielen Dank an die Organisatorin des Ausfluges, Inge Metzger, dass wieder alles so reibungslos verlaufen ist und wir diesen schönen Tag genießen konnten.