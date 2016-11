Kulturamt Murr Stimmungsvolle Adventsfeier

Ebenfalls Tradition ist es in Murr, dass neben Schultes Bartzsch und seiner Frau die Mitglieder des Gemeinderates und ihre Partner an dem Nachmittag die Bewirtung der Senioren mit Kaffee, Kuchen und Getränken übernommen hatten, den Fahrdienst durchführten, an der Garderobe behilflich waren und dafür sorgten, dass es den Senioren an nichts fehlte.

In seiner Ansprache blickte Bürgermeister Torsten Bartzsch auf das zu Ende gehende Jahr 2016 und die Entwicklung der Gemeinde in diesem Zeitraum zurück. Viele einzelne Aufgaben, Bauprojekte, Beratungen und Entscheidungen in den verschiedensten Bereichen wurden von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat behandelt und trugen dazu bei, die guten Verhältnisse im Ort zu erhalten oder weiter zu verbessern.

Stimmgewaltig, lebhaft und voller musikalischem Elan trat dann der Chor der Murrer Lindenschule mit seiner Leiterin Sabine Lörcher auf und unterhielt die Gäste in der Halle – verstärkt durch einige Instrumentalisten – mit einem bunten Strauß farbiger Melodien. Diese passten schön zur Adventszeit. Lebhafter Beifall und eine Aufmerksamkeit für die Kinder sowie ein Blumenstrauß für die Chorleiterin von Bürgermeister Bartzsch waren der Dank für einen schönen Auftritt.

Die Pastoralreferentin Anne Braun von der katholischen Kirchengemeinde sprach einen geistlichen Impuls.

Musikalisch ging es weiter mit der beeindruckenden Stimme der Murrer Sängerin Sabine Fleischle, die von dem Pianisten Alejandro Graziani begleitet wurde. Der bunte Melodienreigen bot den Gästen einen weiteren unterhaltsamen Programmpunkt, der mit zwei gemeinsamen Liedern abgeschlossen wurde.

Hinterher war man sich einig: Es war erneut eine sehr stimmungsvolle Feier, die im Advent für Geselligkeit gesorgt hat.