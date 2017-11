Zagreb - In Kroatien ist nach dem Schuldspruch gegen den bosnischen Kroaten Slobodan Praljak durch das UN-Kriegsverbrechertribunal und dessen Selbstmord die Entrüstung groß. Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic sagte, Praljaks Tod habe die Menschen in Kroatien tief getroffen. Kroatien sei nicht der Aggressor gewesen, sondern habe das meiste für das Überleben Bosnien-Herzegowinas als Staat getan. Praljak hatte gestern nach seiner endgültigen Verurteilung zu 20 Jahren Gefängnis eine Flüssigkeit eingenommen und war im Krankenhaus in Den Haag gestorben. Ermittler entdeckten Spuren von Gift.