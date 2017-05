Kreuzbund Steinheim In einem Melodram steckt sehr viel Wahrheit

Es wurde der Film „When a man loves a woman“ gezeigt. Hier handelt es sich um ein US-amerikanisches Melodram aus dem Jahr 1994, in welchem es um das Schicksal einer Familie geht, die die Alkoholabhängigkeit der Mutter entdeckt und lernen muss, damit umzugehen. Die Schulberaterin Alice, der Pilot Michael Green und ihre beiden Töchter Jess und Casey sind eine normale, glückliche Familie. Alice gleitet jedoch in den Alkoholismus ab. Sie vernachlässigt ihre Kinder und versucht, ihre Sucht zu verheimlichen. Erst als sie zusammenbricht, gesteht sie sich ein, Alkoholikerin zu sein. Nach einer erfolgreichen Therapie ist das Familienleben dennoch schwer belastet. Michael und Alice haben zunehmend Eheprobleme, da sie nach der Therapie verändert ist, womit er nicht zurechtkommt.

Manche Kritiker sprechen bei diesem Film von einem misslungenen Versuch, der Wirklichkeit beizukommen, und der Darstellung des Problems Alkoholismus mit seinen Folgeerscheinungen und -schäden mangele es an der gebotenen Deutlichkeit. Jedoch steckt bei diesem Familiendrama sehr viel Wahrheit dahinter, denn Alkoholismus ist eine Krankheit, die die gesamte Familie betrifft. Gerade nach einer erfolgreichen Therapie ist es wichtig, weiterhin mit dem Partner/der Familie am Ball zu bleiben, um in ein zufriedenes, abstinentes Leben starten zu können.