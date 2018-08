Kreuzbund Steinheim Heiße Rennen und kühles Nass

Ohne irgendwelche Blessuren machte sich die Fahrradgruppe gegen 17.15 Uhr wieder auf den Heimweg, und in Steinheim angekommen konnten alle wieder glücklich von ihren Eltern in Empfang genommen werden. Ein ganz besonderer Dank gilt hier auch nochmals allen Helfer und auch vor allem an die Betreiber der BMX-Bahn in Ingersheim, die durch die Zurverfügungstellung der Bahn dieses Event erst ermöglicht haben.