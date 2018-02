Kreuzbund Steinheim Die Gefahren des Alkohols erkennen

„Kinder, die bereits im Alter von 13 bis 15 Jahren regelmäßig Alkohol trinken, haben ein Risiko von etwa 40 Prozent, im Lauf ihres Lebens alkoholabhängig zu werden“, so ist es in der Handreichung des Informationsdiensts für Suchtprävention des Regierungspräsidiums Stuttgart zu lesen. Dies bietet Anlass genug, sich im Laufe des Projekttages mit Fragen rund um das Thema Alkoholsucht zu beschäftigen: Wie verändert sich meine Wahrnehmung unter Alkoholeinfluss? Was bewirken alkoholische Getränke in meinem Körper? Welche Konsequenzen hat übermäßiger Alkoholkonsum auf mein Leben und mein Umfeld? Kenne ich meine Trinkgewohnheiten? Kenne ich mein Limit? In insgesamt vier Modulen suchten die Schüler darauf Antworten.

Ein Film informierte sie über die biologischen wie auch die sozialen Auswirkungen von Rausch und Sucht, in einem Quiz konnten sie ihr Wissen über Alkohol und Drogen testen und erweitern. Spannend war für viele die Erfahrung, wie sich die Wahrnehmung unter Alkoholeinfluss verändert. Mit speziell geschliffenen Brillen konnten sie Rauschzustände simulieren und ihre Reaktionszeit testen. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich nur halb so schnell reagiere wie im nüchternen Zustand“, gab eine Schülerin nachdenklich zu Bedenken.

Das Highlight für die Mehrheit der Schüler waren jedoch die Gespräche mit den Suchterkrankten selbst. Sie ermöglichten, dass mit Fehleinschätzungen aufgeräumt werden konnte: „Ich dachte immer, dass Alkoholismus nur Obdachlose betrifft, dass mir das nie passieren wird, wenn ich nur einen guten Job finde. Doch durch die Erzählungen weiß ich jetzt, dass es jeden betreffen kann und wie schnell man in die Sucht geraten kann.“ So oder so ähnlich ging es vielen Jugendlichen. Sie waren beeindruckt von der radikalen Offenheit der Betroffenen, der Authentizität und der Aufrichtigkeit. Auf fast allen Rückmeldebögen war zu lesen, wie tief berührt sie von den Lebensgeschichten waren und wie beeindruckt vom Mut, so offen über das eigene Leben zu sprechen. Was die Kreuzbund-Arbeit ausmacht, ist das Persönliche.

Daher verwundert es nicht, dass das Urteil auf die Frage, ob der Projekttag auch im nächsten Jahr stattfinden sollte, einstimmig ausfiel: „Ja, unbedingt!“