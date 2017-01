Kreis Ludwigsburg Bundestagskandidaten üben Kritik an der Verteilung des Reichtums

Peter Schimke, Kreisrat und Linken-Direktkandidat im Wahlkreis Ludwigsburg, zählte zunächst zwei kommunalpolitische Themen auf, die die Linken im Kreis 2016 beschäftigt hatten – darunter die Einführung eines Sozialtickets und der Erhalt der kreiseigenen Krankenhäuser in der Fläche. Zudem hätten sich die Linken gegen eine Annahme von frei gemessenem Abrissmaterial aus Atomkraftwerken auf den Deponien in Schwieberdingen und Horrheim gewandt, berichtete Schimke. Im Bundestagswahlkampf will er sich „für die Beendigung von Terror und Krieg“ stark machen. „Wir benötigen nicht eine Aufrüstung der Bundeswehr, sondern Entwicklungsprojekte in instabilen Ländern, um diese zu stabilisieren.“ Es müsse indes „auch der soziale Friede im Land stabilisiert“ werden, meinte er und verwies darauf, dass sich „die Schere zwischen Arm und Reich“ immer weiter auseinander bewege.

Schimkes Fraktionskollege im Kreistag, Walter Kubach, kandidiert für die Partei Die Linke im Wahlkreis Neckar-Zaber. Kubachs Losung für die Bundestagswahl lautete: „Mehr Solidarität für alle Menschen“. Die neoliberale Politik bewirke das Gegenteil von Solidarität. „Der Einfluss des Geldes auf die Politik“ werde „immer größer und problematischer“. Überleben könne im gegenwärtigen Kapitalismus nur, wer „besser, schneller und leistungsfähiger“ sei, so Kubach. Der Reichtum konzentriere sich zunehmend auf immer weniger Geldbesitzer. Diese Entwicklung sei indes nicht „vom Himmel gefallen“, sondern „von Menschen gemacht“, bekräftigte Kubach und forderte zum Widerstand gegen die neoliberale Politik auf.