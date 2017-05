Kornwestheim Angebliche Hellseherin erbeutet Tausende Euro

Kornwestheim - Eine 52-jährige Frau hat einer angeblichen Hellseherin im Alten Stadtpark in Kornwestheim mehrere tausend Euro überlassen. Bereits am Samstag hatte die Fremde die Frau gegen 11 Uhr in der Bahnhofstraße angesprochen und sie nach Angaben der Polizei gewarnt, dass ein Fluch auf ihr und ihrer Familie liege.