Kommentar Wertvoller Impuls

Marbach - Die Bildende Kunst in Marbach rückt endlich durch ein Museum stärker in den Mittelpunkt – und schickt sich an, mit dem Kunsthaus Fritz Genkinger und den beiden anderen Museen der Alstadt Besucher in die Stadt zu locken. Es klingt etwas übertrieben, stimmt aber in der Tendenz: Was die Museumsinsel für Berlin ist, könnte der Göckelhof für Marbach werden.