Kommentar Mal nicht in der Buhmann-Rolle

Der Verkehr nimmt immer mehr zu, das Erfolgsmodell Gewerbegebiet Langes Feld bedarf einer Nachbesserung. Der Kreisverkehr hat sich längst an vielen Orten als nachhaltigere Variante gegenüber Ampeln durchgesetzt. Auch in Murr wäre es ein Service am Bürger, der nicht mehr mit Bammel in die Kreuzung einfahren müsste.

Der Kreisbehörde, die vor Ort oft als Buhmann bei Verkehrsprojekten dasteht, muss man gute Arbeit bescheinigen. Sie hat mit ihren Beschlüssen den Weg für eine gerechtere Finanzierung geebnet. So ist eine Kostenbeteiligung nicht mehr nur von Unfallzahlen abhängig. Und der Kreis kann sogar freiwillig Geld für Kreisel locker machen, obwohl Ampeln billiger wären.